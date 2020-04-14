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Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatının ardından Kars'ta ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

14.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:38
Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatının ardından Kars 'ta ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Kars Valiliği Vefa Destek Grubu tarafından kent genelinde bu hafta 24 bin maske ücretsiz olarak vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerde dağıtılıyor.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, ücretsiz maskelerin dağıtımına başladığını söyledi.

ve Cuma gününe kadar kent genelinde 24 bin adet maskenin dağıtılacağını ifade eden Yenice, "Cumhurbaşkanımızın hediyesi olarak ilimize 24 bin maske geldi. Vefa Destek Grubu olarak kent merkezinde 7 ayrı noktada şuanda ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlardan ricamız ücretsiz maskelerini alırken sosyal mesafe kuralına riayet etmesi ve maske aldıklarında isim yazdırmalarıdır. Cuma gününe kadar ilimize gelen 24 bin maskeyi ücretsiz dağıtacağız, haftaya da bu sayının artmasını bekliyoruz. Bütün Kars halkına sayın Valimizin talimatları doğrultusunda maske dağıtmaya çalışacağız" dedi.

Yenice, özellikle halk sağlını koruma açısından korona virüs belasından bir an önce kurtulmak için kişisel izolasyon sağlamak, dolayısıyla vatandaşların bu konuda tedbirli olmaları, yetkililerin açıklamalarını dikkate almaları, kurallara uymaları en önemli mesajları olacağını da sözlerine ekledi.

Kars genelinde 7 ayrı noktada Vefa Destek Grubu tarafından maske dağıtımı yapılıyor. Maskelerini alan vatandaşlar korona virüs konusunda bilgilendiriliyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kars, Yaşam
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