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Kars'ta ulaşıma kar engeli

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

09.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:10Kars'ta ulaşıma kar engeli
'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden yolu kapanan 70 köyün kentle irtibatı kesildi.

Kar yağışı ve tipiden merkeze bağlı Ağadeve, Akdere, Alaca, Alçılı, Aslanizi, Borluk, Bulanık, Büyük Boğatepe, Çamurlu, Davulköy, Esenyazı, Küçük Boğatepe, Küçük Yusuf, Kocabahçe, Kozluca, Tekneli, Üçbölük, Verimli, Yalçınlar, Yılanlı ve Yücelen, Akyaka'ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi, 'a bağlı Bacıoğlu, Digor'a bağlı Bostankele, Celal, Derinöz, Eren, Hasancan, Karakale, Kırdamı, Oyuklu, Saklıca, Sorkunlu, Şatıroğlu, Şirinköy, Yağlıca, Yaylacık, Yemençayır, 'a bağlı Yerlikıran, Yağlıca, Ülker, Taşbilek, Şaban, Kömürlü, Keşişkıran, Karakuş, Karaboncuk, Günündi Yayla, Çengilli, Çaybük, Böcüklü, Akyayla, Akören, Akçakale ve Selim'e bağlı Aşağı Damlapınar, Büyükdere, Darboğaz, Dölbentli, Iğdır, Kamışlı, laloğlu, Mollamustafa, Yamaçlı, Yalnızçam, Yenice, Yeşiltepe, Yolgeçmez ve Yukarı damlapınar olmak üzere 70 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İderesi'ne bağlı Karla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin köy yolların açılması için mesai mevhumu gözetmeksizin çaba sarf ediyor. - KARS

Kağızman, Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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