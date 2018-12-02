Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kars
'ta, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamına polis ekiplerince takibe alınan U.B, Eski Garajlar mevkisinde yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
U.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alındı.
Kars
02 Aralık 2018 Pazar 12:30