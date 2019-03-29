Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Kars'ta, uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan veya ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, bu çerçevede Iğdır-Kars kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü mevkisinde uygulama yaparken durumundan şüphelendikleri 2 aracı durdurdu.Araçlardaki M.Ç, B.D, E.K. B.K, N.K. ile M.F.I'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan N.K, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Diğerler şüpheliler ise savcılık sorguları sonrası serbest bırakıldı.