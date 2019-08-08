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Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi'den biri tutuklandı.

08.08.2019 13:40 Kars'ta uyuşturucu operasyonu
Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi'den biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve bu suça karışanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kent merkezindeki 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T, E.A, Y.E.K. ve U.B'nin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, poşet ve tütün sarma kağıdı ele geçirildi.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye çıkartılan zanlılardan M.T, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 3 kişi ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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