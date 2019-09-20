Haberler » Güncel » Haber

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta polis ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

20.09.2019 12:24Kars'ta uyuşturucu operasyonu
Kars'ta polis ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede, polislerce takibe alınan Ş.K'nin evine operasyon düzenlendi.
Evde, narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan aramada 6 parça halinde 167 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Zanlı Ş.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Narkotik, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:25 Yeşilbayır'da 600 kişiye aşure ikram edildi
15:24 Terör örgütüne ağır darbe
15:24 Kütahya'da "yeni nesil eğitim" hayata geçiriliyor
15:23 Okulda civa zehirlenmesi şüphesi
15:22 Şeker'den çiftçilere 'panşeker kart' uygulaması
15:22 Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne
15:21 Spor mustafa cengiz açıklamalarda bulundu