Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin gıda malzemeleri içerisine sakladığı 1 kilo 875 gram uyuşturucuyu, Narkotik köpek Odin buldu.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu
22.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:19
Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin gıda malzemeleri içerisine sakladığı 1 kilo 875 gram uyuşturucuyu, Narkotik köpek Odin buldu.

Kars Emniyet Müdürlüğümüz İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. İstihbarat ve Narkotik ekiplerince ortaklaşa yapılan çalışmalarda, Z.C.B.'nin kente uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Z.C.B.'nin içerisinde bulunduğu aracı takibe aldı.Polis bir süre sonra araca operasyon düzenlendi.

Durdurulan araçta Narkotik köpeği Odin'in yaptığı aramada aracın bagaj kısmında gıda malzemelerinin içerisine saklanmış vaziyette 3 parça halinde toplam 1 kilo 875,37 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alan polis olayla ilgili şüpheli Z.C.B.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli Z.C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik, Kars, 3. Sayfa, Haber

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