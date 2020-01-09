Haberler » Güncel » Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haber

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:46Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda suç örgütü kurarak uyuşturucu imal edip ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.
İlin çeşitli semtlerindeki 11 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 57 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 4 altın sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Operasyon kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen 12 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıklar hakim karşısında - Haber
16:38  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
16:38  Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Cezayir'de Libya krizini görüşecek - Haber
16:37  Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi - Haber
16:32  Güner Özkul'dan yeni oyunculara sert eleştiri - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
9.01.2020 16:47:44