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Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:58Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı
'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik Narkotik köpek 'Odin' ile birlikte düzenlenen operasyonda araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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