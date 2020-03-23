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Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan bir zanlı tutuklandı.

23.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:24
Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Kars 'ta uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan bir zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 23 yaşındaki İ.E. takibe alındı.
Ekipler, zanlıyı uyuşturucu alışverişi yaparken düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı savcılıkça sorgulandı.
Sulh ceza hakimliğine çıkartılan İ.E. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel

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