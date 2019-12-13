Kars'ta valizinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüler bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda C.A'nın uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Kars'a geleceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları zanlının bulunduğu yolcu otobüsünü Sarıkamış ilçesinde durdurdu.
Bu kişinin bagajdaki valizinde yapılan aramada 903 gram esrar bulan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.