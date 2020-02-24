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Kars'ta Vergi Haftası kutlamaları başladı

Kars'ta 31'inci Vergi Haftası kutlamaları başladı.

24.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:30Kars'ta Vergi Haftası kutlamaları başladı
'ta 31'inci Vergi Haftası kutlamaları başladı.

Etkinlikler kapsamında Kars Defterdarlığı önünde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na Defterdar Vekili Özen Topal, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Turgut Güzey, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Burulday tarafından çelenk konuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla, Vergi Haftası kutlamaları başladı.

Defterdar Vekili Özen Topal ve beraberindeki Defterdarlık birim müdürleri Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vali Türker Öksüz'ü ziyaret edecek. Etkinliklerin hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. - KARS

Mustafa Kemal Atatürk, Vergi Haftası, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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