Haberler » Güncel » Kars'ta yapılacak şehit heykelleri için kamyonlarla kar taşınıyor - Haber

Kars'ta yapılacak şehit heykelleri için kamyonlarla kar taşınıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

25.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:46
Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.
'ın Sarıkamış ilçesinde, 3-5 Ocak'ta düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde hummalı çalışma yürütülüyor.
Kar yağışının yeterli seviyede olmadığı bölgede, İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri ve kamyonlarla, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Handere köyü mevkisindeki 2 bin 500 rakımdan kar taşınıyor.
Şehit askerlerin donan yüzlerinin yansıtılacağı heykeller için yaklaşık 200 kamyon kar taşınacağı öğrenildi.
Vatandaşlardan Vedat Gök, bu yıl yeterli kar yağışını almayan Cıbıltepe'de kayak sezonunun açılmadığını anımsatarak, "Her sene bu vakitlerde şehit heykellerinin yapımına başlanmıştı. Bu sene kar az yağdığı için Handere bölgesinden kamyonlarla kar taşınıyor. Bu şekilde kardan şehit heykellerimiz yapılacak." dedi.
Kars'ta yapılacak şehit heykelleri için kamyonlarla kar taşınıyor

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Haber
15:50   İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması - Haber
15:48   Sorun Dinlediler, Personelin Yeni Yılını Kutladılar - Haber
15:48   Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular - Haber
15:44   Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:55:41