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Kars'ta yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı

Kars'ta yol kenarında yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

13.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:21Kars'ta yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı
'ta yol kenarında yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Kentte bir vatandaş tarafından bulunan ve kadından yaralı olan Kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Kerkenez, buradan tedavi si yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Kafkas Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan Kerkenez'in kanadında kırık olduğu ve güçten düştüğü tespit edildi. Kerkenez'in tedavi tamamlandıktan sonra yaban hayata bırakılacak. - KARS

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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