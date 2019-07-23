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Kars'ta yavru kerkenez yetkililere teslim edildi

Kars'ta İhlas Haber Ajansı (İHA) ofisinin camına çarparak yere düşen yavru kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiKars'ta uçmakta zorlanan ve İHA'nın ofis camına çarparak yere düşen yavru kerkenezi muhabir Serkan Erkoç düştüğü yerden alarak ofise getirdi.

23.07.2019 12:16 Kars
Kars'ta İhlas Haber Ajansı (İHA) ofisinin camına çarparak yere düşen yavru kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Kars'ta uçmakta zorlanan ve İHA'nın ofis camına çarparak yere düşen yavru kerkenezi muhabir Serkan Erkoç düştüğü yerden alarak ofise getirdi. Erkoç, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürü Murat Doğanay'a bildirdi. Doğanay, ekiplerini İHA'nın ofisine yönlendirdi. Ofise gelen yetkililer yavru kerkenezi alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru kerkenezin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. - KARS
Kaynak: İHA
İhlas Haber Ajansı, Kars, Güncel

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