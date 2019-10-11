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Kars'ta yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Kars'ta, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

11.10.2019 21:08Kars'ta yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı
Kars'ta, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinin çeşitli cadde ve sokaklarında, karşıdan karşıya geçişlerde yayaların öncelikli olduğu konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, trafik polisleri bilgilendirme broşürü verdikleri sürücüler ile yayalara bu konuda sözlü olarak da bilgi verdi.
Kentte trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür etkinliklerin zaman zaman gerçekleştirileceği belirtildi.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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