Haberler » Yaşam » Kars'ta, Yılbaşı Hindileri el yakıyor - Haberler

Kars'ta, Yılbaşı Hindileri el yakıyor

Kars'ta yeni yıla saatler kala Yılbaşı sofralarının değişmez yemeği hindi, ek yakıyor.

31.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Kars'ta, Yılbaşı Hindileri el yakıyor
Kars'ta yeni yıla saatler kala Yılbaşı sofralarının değişmez yemeği hindi, ek yakıyor. 120 ile 160 lira arasında satılan hindiler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da yılbaşında sofraların vazgeçilmezi olan ve her yılbaşında adeta simge haline gelen hindilerin kentte kurulan pazarda satılıyor. Fiyatları 120 ile 160 lira arasında değişen hindiler vatandaşlara kesilerek veriliyor.

Kars'ta kurulan pazarda satışa sunulan hindiler, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini alacak. Hindilerini alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutuyor. - KARS

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:11   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler
01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 01:42:29