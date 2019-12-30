Kars'ta yılbaşı hindileri satışa sunuldu

Satışa sunulan hindilerden görüntü.Hindi üreticisi Talat Uluğ ile röportaj. Kars'ta yılbaşı hindileri satışa sunulduKARS - Yeni yıla az bir süre kala Kars'ta hindi satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kentin köylerinde yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesi Bayrampaşa Mahallesi'nde iriliğine göre tanesi 100 ile 170 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Lezzeti ile bilinen ve yılbaşı sofralarını süsleyen hindiler, yeni yıl öncesi rağbet görüyor.

Hindi üreticisi Talat Uluğ AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta yılbaşı yaklaştığı için insanların kaz eti yerine hindi eti satın aldığını söyledi.

Uluğ, satışların iyi gittiğini ve memnun olduğunu ifade ederek, "Yılbaşı dolayısıyla organik yetiştirdiğimiz hindileri satışa sunmaya başladık, satışlar çok iyi, Allah'a şükürler olsun hindileri 150-170 lira arasında satıyoruz. Tamamen organik yetiştirdiğimiz köy hindilerini yıl başına kadar pazarlarda satmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kağızman ilçesinde de yılbaşının yaklaşmasıyla hindi satışlarında hareketlilik yaşandı.

İlçe merkezindeki pazarlarda yılbaşı öncesi görücüye çıkan hindileri satan üretici Ebubekir Gülderen, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla hindilere olan talebin arttığını ifade etti.

Hindinin tanesini 100-150 lira aralığında sattıklarını anlatan Gülderen, dişi hindilerin lezzetinin de daha fazla olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA