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Kars'ta yılbaşı tedbirleri

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla il genelinde yeni yıl ile ilgili gerekli önlemler ve tedbirler alındı.

31.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:01 Kars'ta yılbaşı tedbirleri
Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla il genelinde yeni yıl ile ilgili gerekli önlemler ve tedbirler alındı.

Kars Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur, barış ve güven içinde kutlamalarını sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Vatandaşların yılbaşını huzur içerisinde geçirmelerini ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla Valilikçe, genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alındı.

süresince halkımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminali, Park ve Meydanlar, Umuma Açık Eğlence Yerleri başta olmak üzere ilimiz merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde; 943 personel ve 91 motorize ekip, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde; 920 personel ve motorize ekipler görevlendirildi.

Bu tedbirlerin yanı sıra; 155 Polis, 156 Jandarma, 159 KGM Yol Danışma hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacaktır. - KARS

Muammer Türker, Yılbaşı, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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