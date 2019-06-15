15.06.2019 11:15
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Kars'ta YKS sınavı heycanı

Kars

Kars'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren adaylar, sabah sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Kars'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna giren adaylar, sabah sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Kars'ta saat 10.15'de başlayan YKS'nın ilk oturumu için adaylar üzerleri aranarak tek tek içeri alındı. Çocuklarıyla birlikte okullara gelen veliler ise okul dışında heycanla çocuklarını beklemeye başladı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. 135 dakika sürecek olan TYT, saat 12.30'da bitecek. YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 16 Haziran Pazar günü sabah, üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün öğleden sonra yapılacak. - KARS
Kaynak: İHA
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