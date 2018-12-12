Kars'ta Yoğun Kar Yağışı

- Kar
yağışı - Yolda yürüyen insanlardan detay KARS - Kars
'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yoğunlaştı. Aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okul ve iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıkamış
'ta 3 merkeze bağlı 1 köyde ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri de iller arası yollarda kar küreme çalışmasına devam ediyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:36