Haberler » Güncel » Kars'ta yoğun sis etkili oluyor - Haber

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ta önceki gün başlayan kar yağışı, yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı.

30.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:27 Kars'ta yoğun sis etkili oluyor
'ta önceki gün başlayan kar yağışı, yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı. Yoğun sis, uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.

Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Kars'ta, Pegasus'un Sabiha Gökçen - Kars seferini yapan PC2590 sefer sayılı uçağının saat 09.15 yerine 11.00'de ve Anadolujet'in İstanbul Sabiha Gökçen - Kars seferini yapan THY7300 sefer sayılı uçağının ise saat 10.50 yerine 11.50'de rötarlı gelmesi bekleniyor.

Öte yandan kent genelinde sis etkisini sürdürüyor. - KARS

İstanbul, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28   Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversite öğrencisi öldü - Haber
11:26   DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber
11:25   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan flaş açıklama - Haber
11:22   Rektör Ünal'dan Yeni Yıl Mesajı - Haber
11:21   Başkan Tütüncü: "Kadınlar bizim değerlimiz" - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:29:39