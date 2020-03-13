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Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

13.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:24
Kars'ta yoğun sis etkili oluyor
Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Sabah saatlerinde ilçe genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sarıkamış-Kars kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Yoğun sis nedeniyle kara yolunda maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı.
Öte yandan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Naturel Kızak Şampiyonası yarışları, sağanak nedeniyle yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Sarıkamış, Sabah, Kars, Güncel

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