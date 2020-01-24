Haberler » Güncel » Kars'ta yoğun tipi ulaşımı aksattı - Haber

Kars'ta yoğun tipi ulaşımı aksattı

Kars'ta etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

24.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:05
'ta etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kars- kara yolunda yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Taşbaşı ile Doğruyol köyleri arasında şiddetli tipi, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
Jandarma trafik ekipleri de sürücüleri, ışıklarını ve dörtlülerini yakmaları konusunda uyardı.
Öte yandan birçok sürücü de ilerleyemediği için aracını yol kenarına çekip tipinin dinmesini bekledi.
Sürücülerden Ulaş Demirboğa, görüş mesafesinin oldukça düştüğünü ifade ederek, "İlerlemekte oldukça zorlanıyoruz. Bazı sürücüler ilerleyemediği için yol kenarında bekliyor. Yolda bazı alanlarda buzlanma var. Yolu kullanacak sürücüler dikkatli olsun." dedi.
Kars'ta yoğun tipi ulaşımı aksattı

Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26  Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil bölümündeki yangına müdahale edildi
18:26  Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında müştekilerin beyanları alındı
18:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel ortak basın toplantısı düzenledi
18:25  Türkiye Arif Erdem'in iadesini istedi
18:20  Türkeli'de İdlib yardım kampanyası
24.01.2020 18:30:46