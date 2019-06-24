24.06.2019 12:01
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Kars'ta yol kenarında yaralı kızıl şahin bulundu

Kars'ta yol kenarında yaralı kızıl şahin bulunduKARS - Kars'ta yol kenarında duyarlı vatandaş, tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Kars 'ta yol kenarında yaralı kızıl şahin bulundu
KARS - Kars'ta yol kenarında duyarlı vatandaş, tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
Kars'ta aracıyla seyir halinde bulunan Kemal Akbaba , yol kenarında kızıl şahin gördü. Şahinin hareketsiz durduğunu farka eden Akbaba, aracından inerek şahinin yanına gitti. Şahin'in yaralı olduğunu ve uçamadığını gören Kemal Akbaba, yaralı kızıl şahini aracına alarak işyerine geçti.
İşyerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. DKMP Şube Müdürü Murat Doğanay 'ın ekibini yönlendirmesi sonucu ekipler Kemal Akbaba'nın bulduğu yaralı kızıl şahini muhafaza altına alarak, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada tedavi altına alınan kızıl şahin, tedavi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortama bırakılacak.Kars'ta yol kenarında yaralı kızıl şahin bulundu
Kaynak: İHA
Kemal Akbaba , Kars , Genel

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