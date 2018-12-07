Kars'ta Yol Uygulamaları Devam Ediyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:21



07 Aralık 2018 Cuma 11:21

Kars'ta polisin yol uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.Kars İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerinde yapılan "Sabit Yol Uygulamaları"nda toplam 135 araç güvenlik yönünden kontrol edildi. 449 kişinin GBT kayıtlarını sorgulandı.Özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda sürücüler uyarıldı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan asayiş ve yol uygulamaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Uygulamaların yerinde olduğunu ifade vatandaşlar, uygulamalarının devam etmesini istediler.Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentte mevcut huzur ve güven ortamının devamı amacıyla benzer uygulamalara devam edileceği bildirildi. - KARS