Kars'ta 'Yol ve Şok' Uygulaması

Kars
'ta polis ekipleri tarafından yol ve şok uygulaması yapıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak yapılan yol ve şok uygulamasında bin 325 şahsın GBT kayıtları sorgulanırken, 786 araç kontrol edildi.
5 içkili mekan, 8 kiralık araç firması, 12 kahvehane, 2 konaklama tesisi denetlendiği uygulamada 1 Afganistanlı şahsın bir işyerinde çalışma izni olmadan çalıştığını tespit etti. Ekipler işyeri sorumlusu ve Afganistanlı şahıs hakkında yasal işlem yaptı.
Öte yandan kontrol edilen 786 araçtan 2 araç trafikten men edilirken, 37 araca da değişik suçlardan cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde, mevcut kamu esenliğinin devamı amacıyla, İlimiz genelinde suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - KARS
Emniyet Müdürlüğü,Polis,Kars
14 Aralık 2018 Cuma 17:21