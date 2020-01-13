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Kars'ta yollar buz pistine döndü

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü.

13.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:56Kars'ta yollar buz pistine döndü
'ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Buzlanan yollarda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarıyla yokuşu çıkamayan sürücüler bir süre kaydıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Kar yağışının ardından buz tutan yollar sürücülerin kabusu oldu. Haydar Aliyev Caddesi'ni kullanan sürücüler yokuş yukarı çıkmakta zorlandı. Araçları kayan sürücüler, bir süre yokuşu çıkmak direndi, ancak araçları kayan sürücüler daha sonra pes ederek geri dönmek zorunda kaldı.

Haydar Aliyev Caddesi'nde kayan araçlar kameralara yansıdı. Buz tutan cadde çok sayıda araç kayarken, her hangi bir kazanın meydana gelmemesi ise teselli oldu. - KARS

Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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