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Kars'ta yüksek kesimlere 'kar' yağdı, çobanlar hazırlıksız yakalandı

Kars'ta yüksek kesimlere 'kar' yağdı, çobanlar hazırlıksız yakalandıKARS'ta, Nisan ayının sonlarına doğru yüksek kesimlere yağan kar, hayvan yetiştiricilerine zor anlar yaşattı.

26.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 26.04.2020 00:07
Kars'ta yüksek kesimlere 'kar' yağdı, çobanlar hazırlıksız yakalandı
KARS'ta, Nisan ayının sonlarına doğru yüksek kesimlere yağan kar, hayvan yetiştiricilerine zor anlar yaşattı. Yeşil arazide hayvan otlatırken kara yakalanan çobanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Digor yolu Hanlar mevkisinde baharla birlikte arazilerin otlanmasıyla hayvanlar ahırlardan dışarı çıkarıldı. Yeşile bürünen arazide hayvan otlatanlar, 23 Nisan'dan bu yana yer yer etkili olan kar yağışıyla zor anlar yaşadı. Hayvanlar kar yığınları arasındaki otları yemek zorunda kaldı.
Çobanlardan Muhammet Yardımcıel, Hayvanları yeni yeni araziye alıştırıyoruz. Tam da bu sırada kar yağdı. Ama biz otlatmaya devam ettik. Geçen yıla göre bu yıl biraz daha sıkıntılı. Nisan ayının sonuna geldik ama halen kar yağıyor ve hava da soğuk. Bir kar yağıyor bir güneş açıyor. Hava durumu önümüzdeki hafta daha güzel olacakmış inşallah öyle olur dedi. Kars’ta yüksek kesimlere ’kar’ yağdı, çobanlar hazırlıksız yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çobanlar, Kars, Güncel , Haber
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