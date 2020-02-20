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Kars'ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı

Kars'ta bandrolsüz yüzlerce kitap ele geçirildi.

20.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:49Kars'ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı
'ta bandrolsüz yüzlerce kitap ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine bir işyerinde yapılan aramada; çeşitli yayınevlerine ait 466 adet bandrolsüz kitap, 13 adet fotokopi halinde çoğaltılmış yayın ve 1 adet 668 sayılı KHK ile kapatılan yayınevine ait kitap olmak üzere toplamda 480 adet kitap ele geçirildi.

Kitaplara el koyan polis ekipleri, işyeri sahibi hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 81.maddesi uyarınca adli işlem başlattı. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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