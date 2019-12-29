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Kars'taki deprem Erzurum'da da hissedildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Erzurum'un ilçelerinde de hissedildi.

29.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:54 Kars'taki deprem Erzurum'da da hissedildi
'ın ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, 'un ilçelerinde de hissedildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

AFAD Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Erzurum'un ilçelerinde de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Depreme iş yerinde yakalandığını belirten Oltu İlçe Müdürü Adem Bektaş, "Masada otururken bilgisayarım hızlı bir şekilde sallandı, hemen dışarı çıktım. Allah beterinden saklasın, depremin inşallah yıkım sonucu olmamıştır" dedi.

Depremden çok korktuğunu dile getiren 8 yaşındaki Duruşah Öztaş ise, "Evdeydik, sallandık, yani çok sallandık ben evden dışarı fırladım. Kapıyı açarken 'Ölmek istemiyorum' diye bağırdım" diye konuştu.

Yemek yerken biranda sallandıklarını ifade eden Hasan Kara da, "Lokantada yemek yerken baktım deprem oluyor. Bende yemek tabağımı alıp dışarı çıktım. Baktım ki herkes dışarıda" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Sarıkamış, Erzurum, Deprem, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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