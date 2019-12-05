Haberler » Güncel » Kars'taki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama - Haber

Kars'taki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 41 kişiden 8'i tutuklandı.

05.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:56Kars'taki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama
'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 41 kişiden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi neticesinde kentteki 4 eğlence merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 13 zanlı ile fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.
"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan 8 kişi tutuklanırken aracılık eden diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından salıverilen 28 kadından 23'ü ise sınır dışı edildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 1 Aralık'ta eğlence merkezlerinde fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde - Haber
12:12 Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Haber
12:12 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:11 Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı - Haber
12:06 Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
5.12.2019 12:20:13