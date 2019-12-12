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Kars'taki "huzur ve güven" uygulamasında aranan 11 zanlı yakalandı

Kars'ta, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

12.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:16Kars'taki
'ta, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
Genel Komutanlığınca Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "huzur ve güven uygulaması" kapsamında, Kars Jandarma Komutanlığına bağlı 346 personelin katılımıyla il merkezi ve ilçelerinde uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında 103 umuma açık yer, 25 park bahçe, 23 metruk bina, 62 okul çevresi, 122'si okul servisinin yanı sıra 741 araç kontrol edildi.
Kontrollerde, 14'ü okul servisi ile 46 aracın sahibini çeşitli kural ihlalleri sebebiyle işlem yapıldı, 1'i okul servisi 14 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca kuralları ihlal eden araçların sahiplerine toplam 14 bin 515 lira idari trafik cezası uygulandı, hacizli 2 araca da el konuldu.
2 bin 894 kişinin kimlik kontrolü yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Jandarma, Huzur, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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