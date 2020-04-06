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Kars'taki iki hastanede Kovid-19 tanı testi yapılıyor

Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanı testlerinin yapıldığını söyledi.

06.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:24
Kars'taki iki hastanede Kovid-19 tanı testi yapılıyor
Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanı testlerinin yapıldığını söyledi.
Vali Öksüz başkanlığında, Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "İl Pandemi Kurulu Toplantısı"nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler görüşüldü.
Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de ölümcül virüs salgınıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.
Salgının atlatılması için tüm ekiplerin seferber edildiğini anlatan Öksüz, "Çok önemli tedbirler alındı. İlimizde de umuma açık yerlerin kapatılmasından tutun da bütün kurum ve kuruluşların, toplu taşıma araçlarının kullanımına ve temizlenmesine kadar birçok alanda yeni tedbirler hayata geçirildi. Ülke genelinde virüsün yayılmasını önlemek için de 30 büyük şehre giriş çıkış yasağı konuldu. Ayrıca 81 ilimizin tamamını kapsayan evrelerde tedbirler alındı." diye konuştu.
Öksüz, Vefa Sosyal Destek Grubunun 65 yaşın üstündeki ve kronik hasta olan vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Sosyal hareketliliği azaltmak, mesafeyi korumak için birçok sosyal yardımı da bu arada yürürlüğe koymuş durumdayız. PTT kanalı ile ekonomik destek kapsamında vatandaşlarımıza yardım yapıyoruz. Bu yardımları da sosyal hareketliliği azaltmak ya da bankalar aracılığıyla değil bizzat görevliler aracılığıyla, PTT çalışanları aracılığıyla kendi evlerinde teslim etmeye başladık. Bu çalışmalarımızı bugün de sürdürdük. Ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışarak gecesini gündüzüne katıyorlar."
İki hastanede test yapılıyor
Kovid-19 testlerinin Kars'taki iki hastanede yapıldığını bildiren Öksüz, "Bu arada hem Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde Kovid-19'a yönelik test yapılıyor. Hastanelerimiz aynı zamanda pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda numune ve teslim kontrolleri de yapmaktadır. Buna göre de test sonuçlarına göre gerekli çalışmaları, gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Umuyorum ki bu salgını en kısa sürede atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Öksüz, vatandaşlara "evde kal" çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın bizler ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından duyurulan hususlara riayet etmeleri ve tedbirler noktasında çok hassasiyet göstermeleri çok önemlidir. Mücadelede evde kalınırsa, sosyal mesafe ve sosyal hareketlilik azaltılırsa umuyorum çok kısa sürede bu mücadeleden galip şekilde ayrılacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Kafkas Üniversitesi, Kars, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kars'taki iki hastanede Kovid-19 tanı testi yapılıyor - Haberler

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