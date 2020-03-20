Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Kars'taki kuyumculardan 'Koronavirüs' tedbiri - Haberler

Kars'taki kuyumculardan 'Koronavirüs' tedbiri

Kars'ta Kuyumcular koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış saatini 10: 00, kapanış saatini ise 17: 30 olarak belirledi.

20.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:37
Kars'taki kuyumculardan 'Koronavirüs' tedbiri
Kars 'ta Kuyumcular koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış saatini 10: 00, kapanış saatini ise 17: 30 olarak belirledi.

Kars Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendilerinin de aldığını önemli kararı açıkladı.

Başkan Soylu, "Dünya çapında yayılan koronavirüsü nedeni ile bugünden geçerli olarak Kars'taki tüm kuyumcuların açılış saatini 10: 00, kapanış saatini ise 17: 30 olarak belirledik ve uygulamaya başladık. Belirlediğimiz saatler içerisinde vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kent genelinde tüm kuyumcuların dezenfekte çalışmasının başladığını da hatırlatım Başkan Soylu, "Gelen müşterilerimize önce kolonya ikram ediyoruz ve ellerini dezenfekte ediyor daha sonra alışverişini yapıyor, alışverişi bittikten sonra da yine kolonya ikram ederek uğurluyoruz. Bizim altında dezenfekte ile ilgili sorunumuz yok, asıl sorun parada var. Çünkü para çok el değiştirdiğinden kimden geldiğini bilemiyoruz" diye konuştu. - KARS
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Kars, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Haberler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading