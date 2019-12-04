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Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kars'ın Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

04.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:16Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
'ın Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Kars Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kars'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 29 Kasım'da adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kars, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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