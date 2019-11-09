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Kars'taki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı.

09.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:34Kars'taki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı
'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen HDP'li Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de aralarında olduğu 9 şüpheli güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.
Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.S ve S.D tutuklandı, HDP'li Alkan ve Erkmen ile diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 9 zanlı 1 Kasım'da operasyonla gözaltına alınmış, ikamet ve üst aramalarında, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, hakkında toplatma kararı bulanan kitap ve dergi, cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, laptop gibi dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kars, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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