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Kars'taki polisler yaya öncelikli trafik uygulamasıyla sürücü ve vatandaşları bilgilendirdi

Kars'ta polislerce 56 yaya geçidinde, 200 personelin katılımıyla trafikte yaya önceliği konusunda sürücü ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla uygulama yapıldı.

27.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:38Kars'taki polisler yaya öncelikli trafik uygulamasıyla sürücü ve vatandaşları bilgilendirdi
'ta polislerce 56 yaya geçidinde, 200 personelin katılımıyla trafikte yaya önceliği konusunda sürücü ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla uygulama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında Kars'ta da polislerce uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde trafik ışıkları bulunmayan 56 yaya geçidinde ve trafik ışıkları bulunan kavşaklarda sürücüler ile vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yapılan uygulamaya 200 personel katıldı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Ufuk Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafikte bilgilendirme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmayı toplam 56 yaya geçidi üzerinde yaklaşık 200 personelin katımıyla gerçekleştiriyoruz." dedi.
Trafikte bir hafta boyunca sürecek uygulamalarda sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgiler de vereceklerini ifade eden Doğan, "Bu çalışmalarımız 1 hafta boyunca devam edecek, bir hafta eğitim çalışmasından sonra denetim yapacağız. Denetimde de bunun cezası oldukça ağırdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda 'Eğer araç kullanan sürücüler yayalara ilk geçiş hakkını vermezlerse 480 lira para cezasına çarptırılır' maddesi var. Biz bunu uygulamak istemiyoruz, fakat önümüzdeki hafta denetim yapacağız." diye konuştu.
Doğan, kurallara uymayan yayalara da ceza uygulanacağını anlatarak, "Yayaların ihlalinde de yayanın T.C kimlik numarasına cezai işlem uygulanır, bu ceza da 108 liradır. Yayalara da bilgilendirme çalışmalarımız haftanın 3 günü devam ediyor. Yayalara yönelik eğitim çalışmamızda da yayalarımıza yaya geçidini nasıl kullanması gerektiğini anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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