Kars'taki tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
14.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:22
Kars 'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderilen zanlılardan F.B, A.Ö ve M.C, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, bono, çek, tapu, sözleşme, ibraname, ipotek belgesi, vekaletname, iş bitirme belgesi, çek tevdi bordrosu, döküman, kimlik fotokopisi, banka dekontu ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderilen zanlılardan F.B, A.Ö ve M.C, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, bono, çek, tapu, sözleşme, ibraname, ipotek belgesi, vekaletname, iş bitirme belgesi, çek tevdi bordrosu, döküman, kimlik fotokopisi, banka dekontu ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Güncel
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı