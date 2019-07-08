08.07.2019 16:17
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Kars'taki terör operasyonu

Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı muhtar 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı muhtar 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 muhtar ve 1 esnafın işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Kağızman, Kars, Güncel

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