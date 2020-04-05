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KARS Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlem

Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlemKARS'ın Selim ilçesinde taksi şoförü Paşa Paşaoğlu, koronavirüse karşı aracının ön koltukla arka koltuğu arasına naylon çekti.

05.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:49
Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlem
KARS'ın Selim ilçesinde taksi şoförü Paşa Paşaoğlu, koronavirüse karşı aracının ön koltukla arka koltuğu arasına naylon çekti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan Bilim Kurulu'nun kararıyla ülke genelinde her gün yeni tedbirler uygulamaya konulurken, Selim ilçesinde taksicilik yapan Paşa Paşaoğlu da taksisinde naylon ile önlem aldı. Sosyal mesafe kuralına uymak için aracına sadece 2 yolcu alan Paşaoğlu, arka koltuk ile ön koltuk arasına naylon çekti.
Hem kendi, hem de yolcu sağlığı için böyle bir uygulama yaptığını söyleyen Paşaoğlu, "Taksici olarak halkımızla iç içeyiz. Bizden onlara, onlardan bize virüs bulaşmaması için böyle bir uygulama yaptım. Müşteri ile aramızdaki irtibatı kestik, muşamba ile aramızı kapattık. Zaten tedbirler kapsamında araca 2 kişiden fazla yolcu almak yasak olduğu için bu uygulama iyi oldu" dedi.
Müşteriler de Paşaoğlu'nun uygulamasından memnun olduklarını söyledi. KARS Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Selim, Güncel

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KARS Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlem
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