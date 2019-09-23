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Kars'tan jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması

Kars'ta, 199 jandarmanın katımlıyla 46 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

23.09.2019 13:58Kars'tan jandarmadan
Kars'ta, 199 jandarmanın katımlıyla 46 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Kars Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlar huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 46 noktada 199 jandarmanın katılımıyla "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan uygulama da 242 araç kontrol edildi. Bin 181 kişi GBT sorgulaması yapılarak, basit yaralama suçundan 2, Çek Senet Kanununa muhalefet suçundan 1 ve yoklama kaçağı 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Uygulamada jandarma ekiplerince araçlar da didik didik arandı. Jandarma ekiplerince asayiş uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - KARS

Jandarma, Türkiye, Huzur, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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