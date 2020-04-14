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Kars'tan kampanyaya inek, düve ve maaşlı bağış

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde yaşayan Süleyman Kayar, 15 bin lira değerindeki ineğini, Gencay Altay düvesini, muhtar Tarkan Aktepe ise bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:47
Kars'tan kampanyaya inek, düve ve maaşlı bağış

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde yaşayan Süleyman Kayar, 15 bin lira değerindeki ineğini, Gencay Altay düvesini, muhtar Tarkan Aktepe ise bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kars 'tan da destek geldi. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, 4 çocuk ve 10 torunu olan Süleyman Kayar, ilçeye 6 kilometre mesafedeki 70 hane, 600 nüfuslu Okçuoğlu köyünde yaşıyor. 24 büyükbaş hayvan besleyen Kayar, 15 bin TL değerinde ineğini kampanyaya bağışladı. Kayar, "Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Devletimiz bize yol, su, elektrik getirmiş, birçok destek vermiş, bizler de bu zor gününde elbette ki devletimizin yanında olmalıyız. Allah'a şükür devletimiz sayesinde kazandık ve kazandığımızdan da bağışta bulunuyoruz. Devletimize canımızı veririz. Bu zor günlerde devletimizin yanında olmamız lazım. Bu hastalıkta da Allah yardımcımız olsun. İnşallah tez zamanda atlatırız" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ IMF'YE GİTMESİN'

Kampanyaya bir düve bağışlayan Gencay Altay ise 40 yıldır esnaflık yaptığını, aynı zamanda çiftçilikle uğraştığını söyledi. Altay, düveyi satıp kampanya hesabına yatıracağını belirterek, şunları söyledi:

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir düve bağışlayarak katılmak istedim. Bu hayvanı satıp parasını kampanya hesabına yatıracağım. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz IMF'ye gitmesin, biz bize yeteriz. İnşallah bu virüs belası da ülkemizden yakında temizlenir. Allah Sağlık Bakanımızı da korusun. Devlet olmazsa bizde olmayız."

MUHTAR MAAŞINI BAĞIŞLADI

Okçuoğlu köyü Muhtarı Tarkan Aktepe ise köylülerin kampanyaya yoğun ilgisi olduğunu belirtti. Muhtar Aktepe, köylülerin inek ve düve bağışının ardından kendi maaşını da Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aktepe, Altay, Kars, Güncel
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