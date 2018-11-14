Kars
'tan kartpostallık kar görüntüleri
KARS - Kars'ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Öğlenden sonra başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 8 ay kış olan Kars'ta merkeze kar düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezine düşen kar ise eridi.Kars'a kışın geldiğini beliren Mehmet Aydemir
, "Kars'a kar geldi. Şükürler olsun. Çok mutlu olduk. 8 ay kıştır, kış kıyamet geldi. Kars merkeze de kar yağdı. Allah yardım etsin" dedi.Öte yandan yağmurun ardın gelen kar, havalarında hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1'i gösterdi.Kars yağışının aralıklarla etkili olduğu Kars'ta trafik ekipleri de sürücü dikkatli olmaları yönünde uyardı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:23