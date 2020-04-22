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KARS Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor

Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyorKARS'ın Digor İlçesi'ne bağlı köylerde vatandaşlar, tarlalarındaki taşları elleriyle topluyor.

22.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:41
Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor
KARS'ın Digor İlçesi'ne bağlı köylerde vatandaşlar, tarlalarındaki taşları elleriyle topluyor. İlçede bulunan bir taş toplama makinesinin yetersiz olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, yeni makine talebinde bulundu.
Digor ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte tarlaları ekim çalışmasına başlayan köylüler, bir taraftan da taş topluyor. İlçede 2016 yılında uygulanan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) projesi sebebiyle alınan bir adet taş toplama makinesinin yetersiz olması sebebiyle vatandaşlar, arazideki taşları elleriyle toplamak zorunda kalıyor. Yüksek oranda verim kaybına sebep olan tarladaki taşlar tarım makinelerine de zarar veriyor. Verim kaybı ve zarara sebep olan taşları elleriyle toplayan vatandaşlar yükledikleri traktör römorkuyla uygun bir alana götürerek boşaltıyor. Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, daha önce oda olarak bir taş toplama makinesi aldıklarını ama bu makineyi küçük traktörlerin çekemediğini söyleyerek, "DAP'a daha önce bir proje sunmuştuk o proje şu anda bekliyor. Bu taş yığını içindeki tarlalar nasıl biçilecek. Biçerle biçme şansları yoktur. Ancak elle yolunabilir. Onun için devlet büyüklerimizden çiftçilerimize birkaç adet taş toplama makinesi, taş kırma makinesi göndermesini istiyoruz. Özellikle daha önceden uygulanan ÇATAK projesi vardı. ÇATAK projesini şu an uygulasaydılar iyi olurdu. ÇATAK projesi 2016 yılına kadar devam etti ve aynı yıl kesildi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den ÇATAK projesinin Digor ilçesinde ve Kars 'ın tamamına uygulanması noktasında yardımcı olmasını talep eden Hagi, "Şu anda tarlalarımızın çoğu taşlı. Şu anda bir çok arazimiz boşta kalıyor. Tarım bakını boşta kalan arazilerin değerlendireceği açıklaması yapmıştı. Biz burada bu taşlı tarlalarla nasıl değerlendirelim. Burada bu imkanlar kolay olsa gençlerimizde gidip inşaatlarda çalışmaz. Hepsi kendi arazisinde çalışır. Şu anda bu şahıslar bu tarlayı 10 saatte ancak temizleyebilir. İmkan odlumu anında temizler ve her sene ekip biçer, randuman da alır. Çünkü bizim üretime ihtiyacımız var. Ülkemiz için üretim, üretim, üretim diyoruz" diye konuştu. KARS Tarladaki taşları elleriyle toplayan köylüler, makine istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Digor, Kars, Güncel
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