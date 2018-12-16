Kars Tema Vakfı'ndan Engellilere 'Mavi Kapak' Desteği

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kars
İl Temsilciliğinden Dolunay Derneği'ne 'mavi kapak' desteği geldi.
TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi İrem Betül Aydın
, temsilci yardımcıları ve gönüllüleri ile birlikte Dolunay Derneğini ziyaret etti.
TEMA Vakfı'nın yüzlerce projeye imza attığını, ülkeyi uluslararası çevre kuruluşlarında başarıyla temsil ettiğini ve ödüller aldığını belirten TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi İrem Betül Aydın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kars Dolunay Derneğine destek olmak adına 'mavi kapak' kampanyası başlattıklarını söyledi.
Sıcak yüreklere misafir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydın, "Hem çevre duyarlılığı hem de engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye ihtiyacı için mavi kapak toplama kararı aldık. TEMA Vakfı gönüllülerimiz de kendi çabalarıyla bu kampanyaya katkıda bulunmak istediler. Biz de bu kampanyamızın startını Dolunay Derneğinden vermek istedik. Önümüzdeki günlerde toplayacağımız mavi kapakları Dolunay Derneğine getireceğiz" dedi.
Dolunay Derneği yetkilileri ise TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliğine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, yetkililere ve Kars halkına seslendi. Kış mevsiminin başladığı bu günlerde kendilerine daha duyarlı davranmalarını isteyen Dolunay Derneği yetkilileri, "Yağan
kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar kaygan. Bu koşullarda özellikle sürücülerimizden engelli rampaları olan yerlere park yapmamalarını ayrıca esnaflarımızın da engelli yürüyüş yollarına eşyalarını koymamalarını ayrıca yetkililerin de bu konuda bzilere yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştular.
TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliğinin ziyareti, Dolunay Derneği ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KARS
Kars
16 Aralık 2018 Pazar 10:55