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Kars UMKE 10 ekiple Van'da

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde hasar gören evlerin bulunduğu mahallelerde çadırların kurulumu devam ediyor.

24.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:24Kars UMKE 10 ekiple Van'da
Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle 'ın ilçesinde hasar gören evlerin bulunduğu mahallelerde çadırların kurulumu devam ediyor.

'ta Van'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibinin kurduğu çadırda depremzede aile geceyi geçirdi. Kars'ta önceki gün 10 ekip, 3 UMKE aracı ve 2 Sahra Hastanesi'yle Van Başkale Yavuzlar Köyü'nde vatandaşlara hizmet veriyor.

Geceyi Kars UMKE ekibinin çadırında geçirdiğini belirten depremzede, "Bize Kars'tan yardım geldi. Her hangi bir yerimiz yoktu. Kars'ın çadırı olmazsa perişan olacaktık. Dışarıda ateş yakarak ısınıyorduk. Çadır kurlunca ailemle beraber çadırda kaldık. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun" dedi.

Kars UMKE 10 ekip, 3 UMKE aracı ve 2 sahra ha Hastanesi ile Yavuzlar Köyü'nde depremzedelerin yarasını sarıyor. - KARS

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Başkale, Kars, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

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