Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri, Elazığ'daki depremde katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak Kars'a döndü.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Valiliği'nin koordinesinde 15 UMKE, 15 sağlık görevlisi toplam 30 personel, 3 UMKE, 5 ambulans, 1 hizmet aracı, 2 şişme sahra hastanesi ile birlikte deprem bölgesinde görev aldı. Dün saat 03.25'ten itibaren kurtarma çalışmalarına katılan Kars ekibi, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu Tahsin Ulu ve UMKE sorumlusu Soner Gül öncülüğündeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalııştı. Depremzedelerin yardımına koşan Kars ekibinin görev süresi 26 Ocak akşamı sona erdi. Elazığ'daki görevini tamamlayan UMKE ekibi bugün saat 01.30'da Kars'a geri döndü.Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, afet bölgesinde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.