KARS Üniversite görevlileri, tilkiyi besliyor

Üniversite görevlileri, tilkiyi besliyorKARS Kafkas Üniversitesi'nin Paşaçayır Kapısı'na gelen tilki, yaklaşık 2 aydır buradaki görevliler tarafından besleniyor.

06.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:54
Üniversite görevlileri, tilkiyi besliyor
KARS Kafkas Üniversitesi'nin Paşaçayır Kapısı'na gelen tilki, yaklaşık 2 aydır buradaki görevliler tarafından besleniyor.
Kafkas Üniversitesi'nin Paşaçayırı Kapısı, 2 aydan beri bir tilkiye ev sahipliği yapıyor. Yiyecek bulmak için üniversite kapısına kadar gelen tilkiyi izleyen görevliler, bir kap içine yiyecek bırakmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde gelen tilki, ilk günler korktuğu için kaba yaklaşmadı. Ancak zamanla tilki, konulan yiyecekle karnını doyurmaya başladı. Tilki, yiyeceği yedikten sonra bölgeden uzaklaşıyor.
Tilkinin hemen her gün akşam saatlerinde üniversitenin Paşaçayırı kapısına geldiğini belirten görevliler, hayvanın ilk zamanlarda korktuğunu, ancak zamanla alıştıktan sonra yiyeceği yiyerek bölgeden ayrıldığı ifade etti. KARS Üniversite görevlileri, tilkiyi besliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kafkas Üniversitesi, Güncel, Haber
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