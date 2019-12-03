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Kars üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaret

Üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaretKARS'ta, üniversite öğrencileri, 'empati etkinlikleri' kapsamında Dolunay Derneği'ni ziyaret etti.

03.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:51
Üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaret
KARS'ta, üniversite öğrencileri, 'empati etkinlikleri' kapsamında Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Burada engellilerle biraraya gelen, onların yaşadığı zorlukları anlamak için çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, zaman zaman duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.
Mütercim Tercümanlık Bölümü ve Çeviri Kulübü'nün düzenlediği 8. Çeviri seminerleri programına katılmak için 'a gelen Fransız Kültürü ve Çeviri Topluluğu öğrencileri Mehmet Akif Yardım, Hülya Can, Deniz Temur, Feyza Nur Murat, Furkan Okur, İlkcan Kırlangıç ve Rabia Çelik, Dr. Bahattin Şeker öncülüğünde Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Kafkas Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Fransızca-Türkçe) Bölümü Çeviri Kulübü öğrencileri Ecemnur Özenç, Hatice Selvet Aşık, Hatice Başoğlu ve Melih Onur Doğan'ın da misafir öğrencilere eşlik etti.
Dolunay Derneği Başkan yardımcısı Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak ve dernek üyeleriyle tanışan öğrenciler duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra empati etkinliği yaptılar. Önce tekerlekli sandalye ile gezintiye çıkan öğrenciler ardından da empati basketbol maçı ve görme engelli empatisi yaptılar. Gözlerine çekilen siyah bantla kapkara bir dünyaya adım atan öğrenciler yaklaşık 10 dakika empatide oldukça zorlandılar. Adım atmakta bile zorlanan, yürümekte gülük çeken, en ufak engeli aşmayı başaramayan, yolunu, yönünü bulamayınca oldukça duygulandılar. Özellikle de alınan önlemlerin ardından karşıdan karşıya geçmeye çalışan Feyza Nur Murat ve Rabia Çelik gözyaşlarına boğuldu. Görmeden yaşamanın zorluklarını yaşadıklarını, bu süre içinde korku, endişe, heyecan gibi karma karışık duygular içinde olduklarını söyleyerek Engellileri anlamak için herkesin empati kurması gerekir dediler.
Feyza Nur Murat, Engelli olmak gerçekten çok zormuş. Karşıdan karşıya geçmek kolay gibi görünüyor ama oradan buraya gelmek gerçekten çok zor. Can güvenliğiniz yok. Karşıdan karşıya geçerken emin olamadan geçtim. Beni sizler yönlendirdiniz ama bu durumu yaşayanlara çok fazla yardım eden olmuyor. O yüzden de çok zor dedi.
Rabia Çelik ise, Bu kadar rahatken onların zorluk çekmesi ve fakat kimsenin onları anlamaya çalışmamasını daha iyi fark ettim ve engelli kardeşlerimizi daha iyi anladım diye konuştu.
Kars üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaret

Feyza Nur, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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